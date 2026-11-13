У Києві до тепла підключили 99% комунальних багатоповерхівок, — Кличко

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У Києві до теплопостачання підключили 99% комунальних багатоквартирних будинків. Тепло також подали до 96% закладів соціальної сфери. Водночас у столиці час від час запроваджують екстрені відключення електроенергії

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, без опалення поки залишаються окремі будинки, де сталися аварії на тепломережах. Комунальні служби усувають пошкодження. Будинки ОСББ та ЖБК підключають до тепла за індивідуальними заявками.

"До теплопостачання в Києві підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків. За винятком локальних випадків, де виникли аварії на тепломережах. Їх усувають. Будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками", — повідомив Кличко.

Також опалення вже отримали 96% закладів соціальної сфери. Їх підключають за заявками керівників установ.

Міський голова наголосив, що російські обстріли продовжують руйнувати енергосистему України — як об’єкти генерації, так і мережі передачі електроенергії.

"У столиці, як і в багатьох інших містах, щодня "Укренерго" запроваджує екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби ремонтують пошкоджені ворогом об’єкти, щоб забезпечити функціонування міста та надання необхідних сервісів мешканцям", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що у Києві з понеділка, 2 листопада, розпочали підключення до тепла житлових будинків. Запуск централізованої системи теплопостачання триватиме до тижня.