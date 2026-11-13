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13 листопада 2026, 18:58

У Києві до тепла підключили 99% комунальних багатоповерхівок, — Кличко

13 листопада 2026, 18:58
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Фото ілюстративне
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У Києві до теплопостачання підключили 99% комунальних багатоквартирних будинків. Тепло також подали до 96% закладів соціальної сфери. Водночас у столиці час від час запроваджують екстрені відключення електроенергії

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, без опалення поки залишаються окремі будинки, де сталися аварії на тепломережах. Комунальні служби усувають пошкодження. Будинки ОСББ та ЖБК підключають до тепла за індивідуальними заявками.

"До теплопостачання в Києві підключили вже 99% комунальних багатоквартирних будинків. За винятком локальних випадків, де виникли аварії на тепломережах. Їх усувають. Будинки ОСББ та ЖБК підключають за індивідуальними заявками", — повідомив Кличко.

Також опалення вже отримали 96% закладів соціальної сфери. Їх підключають за заявками керівників установ.

Міський голова наголосив, що російські обстріли продовжують руйнувати енергосистему України — як об’єкти генерації, так і мережі передачі електроенергії.

"У столиці, як і в багатьох інших містах, щодня "Укренерго" запроваджує екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють цілодобово над відновленням електропостачання. Міські служби ремонтують пошкоджені ворогом об’єкти, щоб забезпечити функціонування міста та надання необхідних сервісів мешканцям", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, що у Києві з понеділка, 2 листопада, розпочали підключення до тепла житлових будинків. Запуск централізованої системи теплопостачання триватиме до тижня.

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Київ опалення Кличко Віталій Володимирович багатоповерхівка
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