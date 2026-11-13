Росія майже 20 разів атакувала Нікопольщину: поранена жінка
Упродовж дня 13 листопада російські війська майже 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістала 64-річна жінка
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
Під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.
Внаслідок атак пошкоджені об'єкти інфраструктури, будинок культури та автомобілі.
Постраждала 64-річна жінка. Вона лікується амбулаторно.
Нагадаємо, що у Запоріжжі кількість поранених унаслідок російського обстрілу 13 листопада зросла до 30: серед них шестеро дітей.
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
У Харкові знайшли мертвого кота з численними ранами: поліція відкрила кримінальне провадження
13 листопада 2026, 19:24У Києві до тепла підключили 99% комунальних багатоповерхівок, — Кличко
13 листопада 2026, 18:58Допоміг росіянам верифікувати чотири Starlink: киянина засудили до 15 років
13 листопада 2026, 18:48У Києві чоловік підпалив будинок матері після сварки: йому загрожує 10 років
13 листопада 2026, 18:33У Славутичі чоловіка засудили до довічного за сексуальне насильство над 6 хлопчиками
13 листопада 2026, 17:57На Одещині затримали ексдиректора з Криму, який впроваджував російські стандарти освіти
13 листопада 2026, 17:48П’ятьох експравоохоронців Донеччини підозрюють у держзраді: воювали на боці РФ
13 листопада 2026, 17:27Є всі перспективи: що буде з цінами на пальне в Україні у листопаді
13 листопада 2026, 17:20У Хмельницькому нетверезий водій Audi протаранив чотири автомобілі
13 листопада 2026, 16:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »