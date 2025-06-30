На Одещині 8-річний хлопчик на велосипеді зіткнувся із вантажівкою
Подія сталася у понеділок, 30 червня, в одному з сіл Ренійської громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці попередньо встановили, що 8-річний хлопчик катався на велосипеді біля місця проживання, виїхав на проїжджу частину дороги і в’їхав у заднє колесо вантажівки, якою керував 63-річний чоловік.
Медики госпіталізували дитину з переломом колінного суглоба.
Перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він був тверезий.
Нагадаємо, на Одещині рейсовий автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався в легковий автомобіль.
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