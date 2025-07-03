На Ровенщине 12-летний водитель мопеда устроил ДТП: ребенка госпитализировали с ампутацией
Серьезное ДТП произошло 1 июля в селе Кисоричи Сарненского района. Несовершеннолетний водитель мопеда получил тяжелые травмы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.
По материалам следствия, около 12:40 водитель мопеда Honda Dio поворачивал налево и не пропустил мотоцикл Tekken. Оказалось, что мопедом управлял 12-летний местный житель, а мотоциклом – его 25-летний односельчанин.
"В результате ДТП малолетнего с политравмой, ампутацией пальца ноги и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу. Водитель другого транспортного средства не пострадал", — говорится в сообщении.
Предварительно, мотоцикл и мопед не были зарегистрированы. Оба водителя не имели водительского удостоверения и были без мотошлемов. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее в Ровенской области в ДТП погиб 16-летний мотоциклист, катавшийся без прав и шлема.