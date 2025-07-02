У Львові 23-річна дівчина збила автівкою чоловіка на самокаті
ДТП сталася ввечері 30 червня на вулиці Княгині Ольги у Львові. Потерпілого ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.
За даними слідства, близько 19:10 водійка легковика Skoda Octavia наїхала на самокат, яким керував 35-річний мешканець Львівського району.
"Внаслідок ДТП кермувальник двоколісного отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.
За кермом авто перебувала 23-річна жителька Львова. Їй загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині Lexus на пішохідному переході збив 14-річну дівчинку з самокатом.
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