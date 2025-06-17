Катався без прав і шолома: на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст

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Смертельна ДТП трапилася в неділю, 15 червня, поблизу села Рудка Вараського району. Мотоцикліст помер на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 03:40 16-річний юнак зʼїхав у кювет на мотоциклі Lifan і врізався в дерево.

"Від отриманих травм хлопець загинув на місці: медики швидкої лише контактували смерть", – йдеться у повідомленні.

Жертвою ДТП став неповнолітній житель села Більська Воля. Правоохоронці з'ясували, що керманич катався на незареєстрованому мотоциклі без шолома та не мав посвідчення водія. Наразі триває слідство.