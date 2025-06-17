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17 червня 2025, 03:55

Катався без прав і шолома: на Рівненщині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст

17 червня 2025, 03:55
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП трапилася в неділю, 15 червня, поблизу села Рудка Вараського району. Мотоцикліст помер на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 03:40 16-річний юнак зʼїхав у кювет на мотоциклі Lifan і врізався в дерево.

"Від отриманих травм хлопець загинув на місці: медики швидкої лише контактували смерть", – йдеться у повідомленні.

Жертвою ДТП став неповнолітній житель села Більська Воля. Правоохоронці з'ясували, що керманич катався на незареєстрованому мотоциклі без шолома та не мав посвідчення водія. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями на Тернопільщині 13-річний хлопець упав із мотоцикла і потрапив до лікарні.

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