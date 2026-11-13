У Харкові знайшли мертвого кота з численними ранами: поліція відкрила кримінальне провадження

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У Немишлянському районі Харкова правоохоронці розслідують обставини загибелі кота, якого знайшли біля житлового будинку з численними тілесними ушкодженнями. Кримінальне провадження відкрили за фактом жорстокого поводження з тваринами

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews

10 листопада до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про виявлення пораненої тварини біля будинку. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Наразі поліцейські встановлюють можливих свідків події та з'ясовують усі обставини загибелі кота. Тіло тварини передали до КП "Центр поводження з тваринами" для поховання.

Нагадаємо, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра компанія підлітків стріляла по собаках із пневматичного пістолета.