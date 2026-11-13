09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 19:24

У Харкові знайшли мертвого кота з численними ранами: поліція відкрила кримінальне провадження

13 листопада 2026, 19:24
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Немишлянському районі Харкова правоохоронці розслідують обставини загибелі кота, якого знайшли біля житлового будинку з численними тілесними ушкодженнями. Кримінальне провадження відкрили за фактом жорстокого поводження з тваринами

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews

10 листопада до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про виявлення пораненої тварини біля будинку. На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Наразі поліцейські встановлюють можливих свідків події та з'ясовують усі обставини загибелі кота. Тіло тварини передали до КП "Центр поводження з тваринами" для поховання.

Нагадаємо, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра компанія підлітків стріляла по собаках із пневматичного пістолета.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Харків знущання кіт
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Росія майже 20 разів атакувала Нікопольщину: поранена жінка
13 листопада 2026, 19:56
У Києві до тепла підключили 99% комунальних багатоповерхівок, — Кличко
13 листопада 2026, 18:58
Допоміг росіянам верифікувати чотири Starlink: киянина засудили до 15 років
13 листопада 2026, 18:48
У Києві чоловік підпалив будинок матері після сварки: йому загрожує 10 років
13 листопада 2026, 18:33
У Славутичі чоловіка засудили до довічного за сексуальне насильство над 6 хлопчиками
13 листопада 2026, 17:57
На Одещині затримали ексдиректора з Криму, який впроваджував російські стандарти освіти
13 листопада 2026, 17:48
П’ятьох експравоохоронців Донеччини підозрюють у держзраді: воювали на боці РФ
13 листопада 2026, 17:27
Є всі перспективи: що буде з цінами на пальне в Україні у листопаді
13 листопада 2026, 17:20
У Хмельницькому нетверезий водій Audi протаранив чотири автомобілі
13 листопада 2026, 16:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »