Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула 40-річна мотоциклістка
У Сарненському районі Рівненської області внаслідок ДТП загинула водійка мотоцикла. Жінка та її донька, 8-річна пасажирка були без мотошоломів
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що смертельна автопригода сталася 22 червня у селі Тріскині.
Кермувальниця двоколісного "Viper", 40-річна місцева жителька, виїжджаючи з прилеглої території, не надала перевагу у русі та допустила зіткнення з мотоциклом "Lifan" під керуванням 17-річного односельчанина.
Унаслідок ДТП водійка від отриманих травм загинула на місці. Її донька, а також неповнолітній керманич та його 19-річний пасажир після надання меддопомоги відпустили додому.
Мотоцикл "Lifan" не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а його 17-річний кермувальник не мав посвідчення водія.
Нагадаємо, у Миколаєві п'яний водій спричинив подвійну ДТП.
Раніше у Сумах водій збив 49-річну жінку та її 3-річну онуку. Їх госпіталізували медики.