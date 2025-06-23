Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула 40-річна мотоциклістка

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У Сарненському районі Рівненської області внаслідок ДТП загинула водійка мотоцикла. Жінка та її донька, 8-річна пасажирка були без мотошоломів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що смертельна автопригода сталася 22 червня у селі Тріскині.

Кермувальниця двоколісного "Viper", 40-річна місцева жителька, виїжджаючи з прилеглої території, не надала перевагу у русі та допустила зіткнення з мотоциклом "Lifan" під керуванням 17-річного односельчанина.

Унаслідок ДТП водійка від отриманих травм загинула на місці. Її донька, а також неповнолітній керманич та його 19-річний пасажир після надання меддопомоги відпустили додому.

Мотоцикл "Lifan" не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а його 17-річний кермувальник не мав посвідчення водія.

Нагадаємо, у Миколаєві п'яний водій спричинив подвійну ДТП.

Раніше у Сумах водій збив 49-річну жінку та її 3-річну онуку. Їх госпіталізували медики.