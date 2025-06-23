Смертельное ДТП на Ровенщине: погибла 40-летняя мотоциклистка

фото: Национальная полиция

В Сарненском районе Ровенской области в результате ДТП погибла водитель мотоцикла. Женщина и ее дочь, 8-летняя пассажирка были без мотошлемов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что смертельное происшествие произошло 22 июня в селе Трискине.

Руководительница двухколесного "Viper", 40-летняя местная жительница, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с мотоциклом "Lifan" под управлением 17-летнего односельчанина.

В результате ДТП водитель от полученных травм погибла на месте. Ее дочь, а также несовершеннолетний вождь и его 19-летний пассажир после оказания медпомощи отпустили домой.

Мотоцикл "Lifan" не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке, а его 17-летний водитель не имел водительского удостоверения.

Напомним, в Николаеве пьяный водитель вызвал двойное ДТП.

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