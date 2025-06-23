На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця

фото: Нацполіція

Вчора вранці, 22 червня, на Чернігівщині легковий автомобіль наїхав на бійця НГУ, який ніс службу на блокпосту. Військовослужбовця ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

За даними справи, 71-річний водій легковика Volkswagen Passat при проїзді блокпосту в напрямку Чернігова не виконав вимоги дорожнього знаку "Стоп-контроль" і вимоги правоохоронців про зупинку транспортного засобу.

Під час об'їзду бетонних конструкцій пенсіонер наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України.

"В результаті пригоди військовослужбовець зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований до лікарні", ― йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.