На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
Вчора вранці, 22 червня, на Чернігівщині легковий автомобіль наїхав на бійця НГУ, який ніс службу на блокпосту. Військовослужбовця ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.
За даними справи, 71-річний водій легковика Volkswagen Passat при проїзді блокпосту в напрямку Чернігова не виконав вимоги дорожнього знаку "Стоп-контроль" і вимоги правоохоронців про зупинку транспортного засобу.
Під час об'їзду бетонних конструкцій пенсіонер наїхав на військовослужбовця Національної гвардії України.
"В результаті пригоди військовослужбовець зазнав тілесних ушкоджень та був госпіталізований до лікарні", ― йдеться в повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, у Києві п'яний спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту.