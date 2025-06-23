На Тернопільщині нетверезий водій злетів з дороги і перекинувся

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У Тернопільській області водій авто не впорався з керуванням та злетів у кювет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 червня близько 19:00 між селами Ангелівка та Романове Село. Водій автомобіля ВАЗ 2106 не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся.

У результаті аварії до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапив 34-річний кермувальник та пасажир 1971 року народження.

За попередньою інформацією, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп.