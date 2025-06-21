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21 июня 2025, 01:05

В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей

21 июня 2025, 01:05
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области произошло ДТП на трассе "Киев-Чоп". В результате аварии госпитализировали троих детей

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 20 июня около 17:30 на трассе "Киев-Чоп" в селе Большая Емельянка. 42-летний водитель Renault Lodgy столкнулся со стоящим на обочине автобусом MAN. Известно, что это был автобус международного сообщения "Бремен-Киев".

В результате аварии госпитализировали 36-летнюю жену водителя и их трое детей: это 14-летняя дочь, 11-ти и 4-летний сыновья. Предварительно у них диагностировали травмы головы, грудной клетки и ушибы.

Правоохранители будут устанавливать обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Прикарпатье столкнулись Mercedes и Renault. В результате ДТП пострадали четыре человека: двое детей из Renault и двое взрослых — водитель Renault и пассажирка Mercedes.

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