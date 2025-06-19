На Львівщині зіткнулися легковик і вантажівка: постраждала жінка

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Аварія сталася вранці 17 червня на вулиці Промисловій у Шептицькому. У ДТП травмувалася пасажирка легковика

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 07:50 на трасі зіткнулися автомобіль Citroen C4 та вантажівка Renault T460.

"Внаслідок ДТП пасажирка легковика, 32-річна жителька Волинської області, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована", — йдеться в повідомленні.

Легковиком керував 47-річний житель Волинської області, а фурою — 27-річний мешканець Сокаля. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, 16 червня у Житомирі водій збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу.