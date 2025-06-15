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15 червня 2025, 18:15

На Рівненщині затримали агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ

15 червня 2025, 18:15
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фото: СБУ
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Служби безпеки викрила російського агента, який збирав координати для повітряної атаки окупантів на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ на Заході України. Його затримали на Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ Ілля Кудрявцев. У поле зору російської спецслужби зрадник потрапив через Telegram-канали, де шукав "легких грошей".

Після вербування агент отримав від куратора інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки на місцевості та передачі координат. Аби виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

У фігуранта вилучили мобільний телефон, камеру прихованого спостереження та інші докази роботи на ФСБ. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські ракети на аеродроми Сил оборони.

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