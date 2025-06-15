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Службы безопасности разоблачила российского агента, собиравшего координаты для воздушной атаки оккупантов на оперативные аэродромы и логистические составы ВСУ на Западе Украины. Его задержали в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ Илья Кудрявцев. В поле зрения российской спецслужбы предатель попал через Telegram-каналы, где искал "легкие деньги".

После вербовки агент получил от куратора инструкции по поиску военных объектов, доразведки на местности и передачи координат. Чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, а затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройстве локации Сил обороны.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта.

У фигуранта изъяли мобильный телефон, камеру скрытого наблюдения и другие доказательства работы на ФСБ. Следователи сообщили вражескому агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.