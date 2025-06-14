СБУ затримала російського агента, який планував здійснити теракт в Одесі
Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Одесі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.
Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".
Спочатку йому поставили так зване "тестове" завдання – підпалити військовий автомобіль. Виконавши його, агент отримав інструкції щодо організації замаху на військовослужбовця ЗСУ.
"Завданням агента було закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка", - йдеться у повідомленні.
Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, в Одесі чоловік ударив ножем працівника ТЦК.