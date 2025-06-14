СБУ затримала російського агента, який планував здійснити теракт в Одесі

фото: СБУ

Служба безпеки України зірвала ще один теракт, який на замовлення російських спецслужб мав відбутися в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення РФ виявився 31-річний мешканець Одещини, завербований через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Спочатку йому поставили так зване "тестове" завдання – підпалити військовий автомобіль. Виконавши його, агент отримав інструкції щодо організації замаху на військовослужбовця ЗСУ.

"Завданням агента було закласти вибухівку з осколковими елементами ураження на дитячому майданчику в одному з житлових районів Одеси. Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати СВП за допомогою мобільного телефону, яким була споряджена вибухівка", - йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ затримали зловмисника "на гарячому" одразу після того, як він заклав вибуховий пристрій на місці запланованого теракту.

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, в Одесі чоловік ударив ножем працівника ТЦК.