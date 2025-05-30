На Хмельниччині затримали агента ФСБ, який наводив російські ракети на аеродроми ЗСУ

фото: СБУ

Працівники Служби безпеки викрили агента російської ФСБ, який збирав розвідувальні дані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на Заході України. Зраднику загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зрадником виявився 53-річний безробітний житель Хмельниччини. Він потрапив у поле зору РФ як прокремлівський "коментатор" у Telegram-каналах.

Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях України та відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах. Ворог планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по військовій авіації Сил оборони.

СБУ завчасно викрила ворожого агента. Зрадника затримали за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили телефон, на якому фігурант готував "звіт" для ФСБ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині правоохоронці викрили агентку російської воєнної розвідки, яка полювала на аеродроми ЗСУ. Зловмисниця збирала дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Силах оборони на Заході України.