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13 червня 2025, 17:45

Поліцейські Рівненщини затримали 2 зловмисників, які організували незаконний перетин кордону

13 червня 2025, 17:45
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фото: поліція Рівненщини.
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Їх підозрюють в організації нелегального виїзду чоловіків призовного віку за межі України

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненській області правоохоронці викрили двох жителів села Вербівка, які, за версією слідства, організовували нелегальний виїзд чоловіків призовного віку за межі України. За інформацією поліції, вартість таких "послуг" становила 7 тисяч доларів з кожного клієнта.

Затримання відбулося 11 червня, коли зловмисники саме отримували гроші за спробу переправити двох чоловіків через кордон у обхід офіційних пунктів пропуску. Перевезення здійснювалося автомобілем. Операцію з документування схеми провели працівники Дубровицького відділення поліції спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури.

Обох фігурантів затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм оголосили про підозру в організації незаконного перетину державного кордону.

Суд ухвалив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави - по 605 тисяч гривень кожному. Станом на зараз підозрювані залишаються під вартою, оскільки заставу не сплатили. За скоєне їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося: від 7 до 20 тисяч доларів - затримано вісьмох організаторів незаконного виїзду чоловіків за кордон.

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