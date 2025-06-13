фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Видаючи себе за юристку, жінка ошукала військових і їхні родини на мільйони гривень

Про це повідомляє Дніпровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області постане перед судом жінка, яку звинувачують у масштабному шахрайстві проти військовослужбовців. За даними Самарівської окружної прокуратури, вона видавала себе за юристку і за грошову винагороду пропонувала допомогу з військовими питаннями — від переведення до інших частин до оформлення статусу учасника бойових дій.

Слідство з’ясувало, що обвинувачена розробила схему, спрямовану на заволодіння грошима захисників України та їхніх родичів. Вона переконувала людей у своїй нібито фаховості, вводила в оману, а натомість отримувала великі суми грошей. Правоохоронці встановили вісім потерпілих, загальна сума завданих збитків сягає майже 3,5 мільйона гривень.

Наразі на майно жінки накладено арешт. Вона відповідатиме в суді за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 3, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування проводили слідчі Самарівського районного відділу поліції за оперативного супроводу СБУ в Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялося, що жінка замовляла товари на сотні тисяч гривень і не платила. Тепер на Волині її судитимуть за серію афер.