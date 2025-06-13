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13 июня 2025, 17:45

Полицейские Ровенской области задержали 2 злоумышленников, организовавших незаконное пересечение границы

13 июня 2025, 17:45
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фото: полиция Ровенской области
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Их подозревают в организации нелегального выезда мужчин призывного возраста за пределы Украины

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области правоохранители разоблачили двух жителей села Вербовка, которые, по версии следствия, организовывали нелегальный выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины. По информации полиции, стоимость таких "услуг" составила 7 тысяч долларов с каждого клиента.

Задержание произошло 11 июня, когда злоумышленники получали деньги за попытку переправить двух мужчин через границу в обход официальных пунктов пропуска. Перевозка производилась автомобилем. Операцию по документированию схемы провели работники Дубровицкого отделения полиции совместно с подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы под процессуальным руководством прокуратуры.

Оба фигуранта задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Им объявили о подозрении в организации незаконного пересечения государственной границы.

Суд принял меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога - по 605 тысяч гривен каждому. По состоянию на сегодняшний день подозреваемые остаются под стражей, поскольку залог не уплатили. За совершенное им грозит до 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось: от 7 до 20 тысяч долларов - задержаны восемь организаторов незаконного выезда мужчин за границу.

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