На Рівненщині у екскерівника лісового господарства знайшли незаконне майно на 44 млн грн

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Колишньому керівнику філії ДП «Ліси України» повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 44,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому директору філії "Костопільське лісове господарство" ДП "Ліси України" у незаконному збагаченні. Загальна вартість незаконно набутого майна становить понад 44,3 млн грн.

За місцем проживання підозрюваного було виявлено та вилучено 650 200 доларів США, 481 625 євро та 500 000 гривень.

"Щоб легалізувати ці активи, він надав документи про нібито передачу йому коштів на відповідальне зберігання громадянином України. Однак слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має підтверджених доходів, а також не має жодних зв’язків із підозрюваним", - йдеться у повідомленні.

Також колишній керівник вніс до декларації неправдиву інформацію про подарунок у 4 млн грн, не задекларував залишки коштів на банківських рахунках, готівку та неправдиво вказав джерело походження активів, отриманих нібито за договором зберігання.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині викрито двох зловмисників, які за 14 тис. доларів переправляли чоловіків за кордон.