У трьох областях України поліція затримала учасників злочинної схеми, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон за великі суми

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали вісьмох осіб, які організовували незаконний виїзд чоловіків призовного віку за межі України. Учасники схеми обіцяли перетин кордону з Румунією або республікою Білорусь. Вартість таких послуг сягала від 7 до 20 тисяч доларів США.

У ході одного з епізодів організатори намагалися дати хабар прикордонникам. Проте їхні дії були викриті, і зловмисників затримали. Операція з затримання проходила одночасно у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Слідство з’ясувало, що затримані діяли як налагоджена група. Вони мали чітко розподілені ролі: одні вербували клієнтів, інші відповідали за логістику, а також за підробку документів чи інші способи незаконного перетину кордону.

Наразі всі фігуранти отримали підозри. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Розслідування триває, поліція перевіряє зв’язки затриманих та можливу причетність до інших подібних епізодів.

Раніше повідомлялося, що прикордонники нагадали про правила поїздки за кордон з дітьми.