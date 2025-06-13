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13 червня 2025, 08:22

Намагався обікрасти квартиру і зберігав боєприпаси: рівнянин проведе 5 років за ґратами

13 червня 2025, 08:22
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фото: Національна поліція
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Зловмисник і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в липні минулого року 39-річний житель Рівного проник до квартири на вулиці Відінській, пошкодивши замок, і намагався викрасти гроші. Однак квартира була обладнана сигналізацією, і через кілька хвилин зловмисника затримали працівники приватної охоронної фірми

Раніше чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили 334 патрони калібру 5,6 мм до нарізної вогнепальної зброї.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру.Спершу суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Слідство завершилося, і прокурор направив матеріали до суду. Нещодавно чоловіку винесли вирок — 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік із кулаками напав на перехожу і пограбував 60-річну жінку.

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