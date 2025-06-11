На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в бік знайомих: йому світить 15 років тюрми

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Житель міста Самар Дніпропетровської області постане перед судом за обвинуваченням у тому, що кинув гранату в бік знайомих

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 18 квітня 47-річний чоловік під час конфлікту кинув гранату Ф-1 у бік знайомих. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено фасад будинку.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного та повідомили про підозру.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Нагадаємо, у місті Сквира Київської області внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей.