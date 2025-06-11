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11 червня 2025, 14:07

На Львівщині чоловік посадив 8-річну доньку за кермо: його оштрафували

11 червня 2025, 14:07
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фото: скриншот із відео
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28-річного мешканця Львівщини оштрафували за те, що дозволив керувати автомобілем своїй малолітній доньці

Про це йдеться в адмінпостанові Пустомитівського районного суду, передає RegioNews.

Інцидент стався 2 травня неподалік села Хоросно. Чоловік посадив за кермо доньку, 2017 року народження, а на пасажирське сидіння — її брата, 2019 року народження. Діти не були пристебнуті.

Після короткого інструктажу дівчинка різко рушила з місця. Батько почав кричати, щоб вона зупинилася, але авто поїхало далі. На щастя, обійшлося без аварії.

Чоловік зняв інцидент на відео й виклав у соцмережі. Саме завдяки публікації поліція дізналася про правопорушення та склала на нього адміністративний протокол.

У поясненнях чоловік заявив, що відео було частиною "спланованої кампанії для збору охоплення", що нібито мало допомогти з просуванням петиції родича. За його словами, ролик "продумали професійні сценаристи".

До суду обвинувачений не з'явився. Його визнали винним у неналежному виконанні батьківських обов'язків і оштрафували на 850 гривень.

Нагадаємо, у Львові школярі принесли до школи пневматичну зброю.

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