Пытался обокрасть квартиру и хранил боеприпасы: житель Ровно проведет 5 лет за решеткой

фото: Национальная полиция

Злоумышленник по-прежнему попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в июле прошлого года 39-летний житель Ровно проник в квартиру по улице Видинской, повредив замок, и пытался похитить деньги. Однако квартира была оборудована сигнализацией и через несколько минут злоумышленника задержали работники частной охранной фирмы.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления.

Во время санкционированного обыска по месту его жительства полицейские изъяли 334 патрона калибра 5,6 мм к нарезному огнестрельному оружию.

Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении. Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие завершилось, и прокурор направил материалы в суд. Недавно мужчине вынесли приговор – 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина с кулаками напал на прохожую и ограбил 6 -летнюю женщину.