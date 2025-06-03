У Києві чоловік із кулаками напав на перехожу і пограбував

фото: Національна поліція

У Святошинському районі Києва поліція затримала чоловіка, який пограбував 60-річну жінку. Зловмисник простежив за потерпілою, напав на неї з кулаками, після чого вирвав сумку з особистими речами і втік

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Про інцидент до поліції повідомили медики, які надали допомогу жінці. Правоохоронці оперативно виїхали на місце події та зібрали всі необхідні докази.

За інформацією слідства, нападник ударив потерпілу по голові, вона впала на землю, і тоді він вихопив сумку з мобільним телефоном та грошима на суму близько 17 тисяч гривень.

Затриманим виявився 33-річний раніше судимий чоловік. Йому повідомлено про підозру. Злочинцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві чоловік розбив вікно авто і вкрав понад 100 тис. грн.

Раніше на Черкащині двоє чоловіків увірвались до знайомого били по голові ногами і руками та пограбували його.