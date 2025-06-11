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11 червня 2025, 12:45

Полтавець, який торгував зброєю через "Нову пошту", визнав вину і уникнув в'язниці

11 червня 2025, 12:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Полтаві викрили 38-річного чоловіка, який займався нелегальним обігом вогнепальної зброї. Замовлення він приймав через військовий онлайн-аукціон, а продукцію — від автоматів до набоїв — відправляв клієнтам через "Нову пошту". Підсудний пішов на угоду з прокуратурою, визнав вину і тепер відбуває умовний термін

Про це з посиланням на вирок Шевченківського райсуду Полтави повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Правоохоронці викрили схему збуту після серії контрольованих закупок, у ході яких зловмисник двічі передав автомати Калашникова підставним особам за 25 000 та 40 000 гривень відповідно. Пересилки здійснювалися між полтавськими відділеннями поштової служби.

Слідство встановило, що житель Полтави незаконно зберігав і продавав:

  • автомат АКС-74 калібру 5,45 мм;
  • модернізований кулемет Калашникова ПКМ калібру 7,62 мм;
  • патрони калібрів 7,62×54 мм та 5,45×39 мм;
  • 824 г вибухової речовини на основі нітроцелюлозного пороху.

Зазначається, що обвинувачений пішов на угоду з прокуратурою, повністю визнавши свою провину. Суд затвердив домовленість і призначив йому чотири роки позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у 12 місяців.

Впродовж цього терміну чоловік має не вчиняти нових злочинів, щоб не потрапити до в’язниці. Він зобов’язаний відвідувати орган з питань пробації для реєстрації й повідомляти про зміни місця проживання або роботи.

Окрім того, за рішенням суду:

  • боєприпаси та порох підлягають знищенню;
  • автомати передадуть на баланс ЗСУ або знищать у разі відсутності потреби;
  • обвинувачений має сплатити близько 58 тисяч гривень — за послуги експерта та суму, витрачену під час закупівлі автоматів.

За даними обласної прокуратури, полтавець добровільно передав на потреби ЗСУ 121 120 гривень застави та власне авто ВАЗ 2114, оцінене в 2 тисячі доларів.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шістьох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж зброї у чотирьох регіонах України.

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