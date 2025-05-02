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02 травня 2025, 16:44

На Рівненщині тривають перевірки аптек: порушників вже оштрафували

02 травня 2025, 16:44
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Із початку березня до Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області надійшло 56 звернень від громадян щодо можливого завищення цін на лікарські засоби

Про це повідомив заступник голови Рівненської ОДА Олександр Кохан, передає RegioNews.

За його словами, фахівці служби провели майже 40 позапланових перевірок аптек, ще 10 наразі тривають.

Перевірки здійснювалися як у мережевих, так і комунальних аптеках по всій області.

За результатами перевірок виявлено порушення у трьох суб'єктів господарювання, до яких уже застосовано штрафні санкції та складено протоколи про адміністративні правопорушення.

"Усі аптеки зобов'язані дотримуватися державного регулювання цін. Контроль триває. Реагуємо на кожне звернення", — зазначили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Громадян закликают і надалі повідомляти про випадки необґрунтованого завищення цін у аптеках.

Нагадаємо, 12 лютого Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня топ-100 ліків в Україні повинні подешевшати на 30%.

Відповідальність він поклав на представників уряду.

У свою чергу Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку ліків для аптек та гуртових постачальників.

Раніше МОЗ оприлюднив перелік ліків, які подешевшають з 1 березня. До списку потрапила сотня найпопулярніших препаратів, які виробляють українські фармкомпанії.

Згодом у міністерстві знову заявили, що з квітня знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів.

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Рівненська область ціна Аптеки перевірка міністерство охорони здоров'я
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