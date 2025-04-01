У квітні знову подешевшають ліки: перелік МОЗ

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Ліки в Україні знову подешевшають. У квітні знизять ціни на ще понад 100 медичних препаратів

Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, відповідні домовленості були досягнуті за результатами зустрічей з українськими виробниками ліків.

Середній розмір знижки складає близько 17%. Загалом діапазон знижок коливається переважно від 10 до понад 60%, залежно від лікарського засобу, за винятком кількох високовартісних препаратів.

До списку входять препарати для лікування серцево-судинних хвороб, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних і шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні.

Повний перелік ліків та максимально допустимі ціни для споживачів в аптеках можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, з 1 березня ціни на 100 найпопулярніших серед українців лікарських засобів найбільших українських фармвиробників знижені на 30%.