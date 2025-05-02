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С начала марта в Главное управление Госпродпотребслужбы в Ровенской области поступило 56 обращений от граждан о возможном завышении цен на лекарственные средства

Об этом сообщил заместитель председателя Ровенской ОГА Александр Кохан, передает RegioNews.

По его словам, специалисты службы провели почти 40 внеплановых проверок аптек, еще 10 продолжаются.

Проверки производились как в сетевых, так и коммунальных аптеках по всей области.

По результатам проверок выявлены нарушения у трех субъектов хозяйствования, к которым уже применены штрафные санкции и составлены протоколы об административных правонарушениях.

"Все аптеки обязаны соблюдать государственное регулирование цен. Контроль продолжается. Реагируем на каждое обращение", — отметили в областном управлении Госпродпотребслужбы.

Граждан призывают и дальше сообщать о случаях необоснованного завышения цен в аптеках.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский анонсировал, что С 1 марта топ-100 лекарств в Украине должны подешеветь на 30%.

Ответственность он возложил на представителей правительства.

В свою очередь, Кабмин ограничил максимальную торговую наценку лекарств для аптек и оптовых поставщиков.

Ранее Минздрав обнародовал перечень лекарств, которые подешевеют с 1 марта. В список попала сотня самых популярных препаратов, производимых украинскими фармкомпаниями.

Впоследствии в министерстве снова заявили, что в апреле снизят цены на еще более 100 медицинских препаратов.