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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік лікарських засобів, ціни на які в Україні мають знизити на 30% вже з 1 березня

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

До списку потрапила сотня найпопулярніших препаратів, які виробляють українські фармкомпанії.

У переліку наявні ті медикаменти, які, на думку фахівців МОЗ, найчастіше купують українці.

Зокрема ліки, які застосовують при кашлі та ГРВІ, антигістамінні, протизапальні, препарати проти тиску, заспокійливі, очні краплі та інші.

Нагадаємо,12 лютого Володимир Зеленський анонсував, що з 1 березня топ-100 ліків в Україні повинні подешевшати на 30%.

Відповідальність він поклав на представників уряду.

У свою чергу Кабінм обмежив максимальну торговельну націнку ліків для аптек та гуртових постачальників.