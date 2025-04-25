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25 квітня 2025, 14:24

В Україні стартував Тиждень імунізації: громадян закликають вакцинуватися

25 квітня 2025, 14:24
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фото: з відкритих джерел
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24 квітня в Україні розпочався Тиждень імунізації — важлива ініціатива, що нагадує: вакцинація рятує життя

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я, передає RegioNews.

Генеральний директор Центру Михайло Росада закликав українців дотримуватися Національного календаря щеплень, особливо щодо дітей.

"Дотримання Національного календаря профілактичних щеплень — це основа захисту від небезпечних інфекцій, особливо для дітей. Усі вакцини, які використовуються в Україні, є безпечними та ефективними, і саме завдяки їм ми можемо запобігти серйозним захворюванням", — зазначив Росада.

У ЦГЗ наголошують, недостатній рівень вакцинації від інфекційних хвороб несе ризик зростання кількості випадків захворювання.

Як перевірити свій вакцинальний статус

Зв'яжіться зі своїм сімейним лікарем, щоб отримати консультацію щодо графіку щеплень. Якщо потрібно, він допоможе відновити вашу історію щеплень, перевіривши медичні записи.

Нагадаємо, Україна отримала 300 тисяч доз оральної поліомієлітної вакцини від ЮНІСЕФ як гуманітарну допомогу.

Окрім того, нещодавно в Україну надійшло 111 100 доз вакцини проти дифтерії та правця для вакцинації дітей.

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