Оформлення інвалідності: на Рівненщині лікаря судитимуть за хабар

фото: Національна поліція

На Рівненщині лікар, який обіцяв допомогти в оформленні інвалідності, постане перед судом за отримання хабаря

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що упродовж двох років лікар-травматолог надавав виписки про лікування своєї пацієнтки та допомагав у зборі та оформленні усіх необхідних документів, щоби та у подальшому могла оформити групу інвалідності.

Свої послуги він оцінив у 2000 доларів. Також, він запевнив жінку у необхідності надання медичній сестрі неправомірної вигоди у сумі 4500 гривень за підписання та видачу консультаційного висновку спеціаліста.

41-річного зловмисника викрили безпосередньо під час передачі коштів.

Слідчі повідомили лікарю про підозру. Суд обрав жителю Рокитного запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Нагадаємо, в столиці будуть судити заступницю керівника медзакладу. Вона вимагала з ветерана гроші за підтвердження його інвалідності.