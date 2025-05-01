02:28  01 травня
У центрі Львова чоловік зарізав власну матір
02:53  01 травня
На Буковині на АЗС продавали неякісне пальне
04:40  01 травня
На Київщині підліток побив 11-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
01 травня 2025, 10:58

Оформлення інвалідності: на Рівненщині лікаря судитимуть за хабар

01 травня 2025, 10:58
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині лікар, який обіцяв допомогти в оформленні інвалідності, постане перед судом за отримання хабаря

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що упродовж двох років лікар-травматолог надавав виписки про лікування своєї пацієнтки та допомагав у зборі та оформленні усіх необхідних документів, щоби та у подальшому могла оформити групу інвалідності.

Свої послуги він оцінив у 2000 доларів. Також, він запевнив жінку у необхідності надання медичній сестрі неправомірної вигоди у сумі 4500 гривень за підписання та видачу консультаційного висновку спеціаліста.

41-річного зловмисника викрили безпосередньо під час передачі коштів.

Слідчі повідомили лікарю про підозру. Суд обрав жителю Рокитного запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Нагадаємо, в столиці будуть судити заступницю керівника медзакладу. Вона вимагала з ветерана гроші за підтвердження його інвалідності.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд хабар Лікар Рівненська область інвалідність травматолог
На Одещині судитимуть правоохоронницю, яка допомагала чоловікам виїхати за кордон
30 квітня 2025, 17:19
На Львівщині жінка незаконно отримала 100 тис. грн за фіктивну "муніципальну няню"
30 квітня 2025, 10:58
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
На Харківщині жінка може сісти до в’язниці, за те що запропонувала 200 доларів поліцейському
01 травня 2025, 12:07
На Херсонщині через ворожі обстріли горіли житлові будинки та господарські споруди
01 травня 2025, 11:55
На Київщині затримали чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
01 травня 2025, 11:55
В Запорізькій області у колишнього комбрига тероборони вилучили зброї майже на 750 тисяч гривень
01 травня 2025, 11:40
Росія використовує окупований Крим для запусків ракет "Іскандер" і "Онікс", – ВМС
01 травня 2025, 11:35
На Черкащині чоловік обікрав свою колишню дружину
01 травня 2025, 11:30
На Прикарпатті зловмисники вирубали понад 1,7 тисячі дерев на 257 мільйонів гривень
01 травня 2025, 11:25
Угода між Україною та США стосується 57 мінералів, в ній також йдеться про допомогу ЗСУ, – ЗМІ
01 травня 2025, 10:59
Працював на залізниці та шпигував за ешелонами ЗСУ: на Харківщині затримали російського агента
01 травня 2025, 10:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »