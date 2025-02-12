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12 лютого 2025, 22:32

З 1 березня топ-100 ліків в Україні повинні подешевшати на 30% - Зеленський

12 лютого 2025, 22:32
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Фото: ОП
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Президент України заявив, що є шлях для здешевлення ліків. Відповідальність він поклав на представників уряду

Про це президент України заявив у своєму вечірньому звернені 12 лютого, передає RegioNews.

За словами Володимира Зеленського, є шлях, щоб знизити на 30% вартість топ-100 важливих ліків для українців. Зробити це можливо вже з 1 березня. Всі деталі суспільству повинен представити Кабінет Міністрів.

При цьому голова держави заявив, що таке рішення - це "персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я".

Нагадаємо, що напередодні Зеленський вже робив заяву щодо вартості ліків в Україні. У своєму звернені до народу він казав, що ціни абсолютно неадекватні. На думку президента, аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови людям.

5 лютого Володимир Зеленський заявив, що те, що роблять аптечні мережі з цінами, є неприпустимим. При цьому відповідальність він поклав, зокрема, на міністра охорони здоров'я та на Антимонопольний комітет. Зеленський підкреслював, що якщо не буде рішень цієї проблеми - будуть "кадрові рішення".

РНБО ліки Зеленський Володимир
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