Кабмін обмежив націнку аптек на ліки: до якого рівня

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Кабінет Міністрів обмежив максимальну торговельну націнку ліків для аптек та гуртових постачальників. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 14 лютого

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, на виконання рішення РНБО, уряд запускає низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції.

Так, обмеження максимальної торговельної ціни для аптек становитиме не більше 35% для безрецептурних препаратів. Що стосується рецептурних, постачальники самостійно додають не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

Окрім того, Шмигаль пообіцяв посилити контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях, які мають надавати пацієнтам безоплатно.

Як відомо, минулого тижня Володимир Зеленський зробив заяву щодо вартості ліків в Україні. У своєму звернені до народу він казав, що ціни абсолютно неадекватні.

12 лютого Президент наголосив, що є шлях для здешевлення ліків і анонсував, що з 1 березня топ-100 ліків в Україні повинні подешевшати на 30%.

Відповідальність він поклав на представників уряду.