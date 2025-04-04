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04 квітня 2025, 18:24

На Рівненщині триває декларування зброї: як уникнути кримінальної відповідальності

04 квітня 2025, 18:24
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фото: Національна поліція
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За чотири місяці до поліції звернулися 133 громадяни, щоб задекларувати свою зброю, і один вирішив добровільно її здати

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що жителі регіону задекларували 17 одиниць автоматичної зброї, 3 нарізних гвинтівки, 92 гладкоствольні рушниці, 1 пістолет та 3600 одиниць боєприпасів.

Як відомо, відповідно до "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який набрав чинності 25 листопада минулого року, в країні триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.

Громадяни, які добровільно декларують зброю, звільняються від кримінального відповідальності.

У поліції зазначили для того, щоб задекларувати зброю потрібні:

  • письмова заява;
  • копія паспорта та ідентифікаційного податкового номера (ІПН);
  • витяг про місце проживання/реєстрації;
  • фотокартка розміром 3,5х4,5 см;
  • все це подаєте до найближчого підрозділу поліції та чекаєте ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував боєприпаси.

В одному з сіл Корюківського району Чернігівської області поліцейські виявили три схрони з арсеналом різних видів зброї.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині поліцейські викрили чоловіка, який продавав гранати Ф-1.

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Рівненська область зброя Боєприпаси поліція декларування зброї
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