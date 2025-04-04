На Рівненщині триває декларування зброї: як уникнути кримінальної відповідальності
За чотири місяці до поліції звернулися 133 громадяни, щоб задекларувати свою зброю, і один вирішив добровільно її здати
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що жителі регіону задекларували 17 одиниць автоматичної зброї, 3 нарізних гвинтівки, 92 гладкоствольні рушниці, 1 пістолет та 3600 одиниць боєприпасів.
Як відомо, відповідно до "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який набрав чинності 25 листопада минулого року, в країні триває кампанія з декларування зброї та боєприпасів.
Громадяни, які добровільно декларують зброю, звільняються від кримінального відповідальності.
У поліції зазначили для того, щоб задекларувати зброю потрібні:
- письмова заява;
- копія паспорта та ідентифікаційного податкового номера (ІПН);
- витяг про місце проживання/реєстрації;
- фотокартка розміром 3,5х4,5 см;
- все це подаєте до найближчого підрозділу поліції та чекаєте ухвалення відповідного рішення.
Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який збував боєприпаси.
В одному з сіл Корюківського району Чернігівської області поліцейські виявили три схрони з арсеналом різних видів зброї.
Раніше ми повідомляли, що на Одещині поліцейські викрили чоловіка, який продавав гранати Ф-1.