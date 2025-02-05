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05 лютого 2025, 08:50

На Чернігівщині виявили масштабні схрони зброї та боєприпасів

05 лютого 2025, 08:50
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фото: Національна поліція
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В одному з сіл Корюківського району Чернігівської області поліцейські виявили три схрони з арсеналом різних видів зброї

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає RegioNews.

Так, у нежитловій будівлі та поблизу неї було знайдено: 16 гранатометів, 31 постріл до ручного гранатомета, два автомати, ручний вогнемет, 26 ящиків набоїв калібру 7,62 мм до автоматичної стрілецької зброї (загалом понад 37 тисяч набоїв).

А також понад 50 ручних гранат різних типів, майже півтори сотні боєприпасів до підствольних гранатометів.

Загалом, вилучено близько однієї тонни зброї та боєприпасів.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили для проведення експертних досліджень.

Правоохоронці нагадують, що у разі виявлення зброї, боєприпасів чи інших небезпечних чи підозрілих предметів слід негайно повідомити до поліції.

Нагадаємо, в Україні затримані 15 осіб, які намагалися продати "трофейну зброю".

Раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який продав на вулиці гранати і тротилові шашки. Йому загрожує позбавлення волі.

Чернігівська область зброя Боєприпаси кінологи поліція
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