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04 квітня 2025, 03:32

Возив автомат у багажнику авто: у жителя Житомирщини вилучили зброю

04 квітня 2025, 03:32
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фото: поліція
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Правоохоронці виявили автомат АКС-74у та набої в автомобілі 40-річного жителя Олевщини

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці отримали інформацію про можливе зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів жителем Білокоровицької громади. Чоловіка, який перебував за кермом свого Volvo, зупинили на польовій дорозі.

Під час огляду авто в багажнику виявили автомат АКС-74у та 22 набої до нього. За словами 40-річного водія, він знайшов зброю близько двох років тому на деокупованій частині Київщини.

Виявлене поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Вдкритл кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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