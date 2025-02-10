На Київщині затримали чоловіка, який збував боєприпаси

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Київської області.

На Фастівщині правоохоронці затримали 45-річного місцевого жителя. Чоловіка спіймали на гарячому під час спроби збуту ним корпусів ручних гранат Ф-1 та РГД-5, а також двох підривачів до них.

Вилучені речові докази правоохоронці скерували на експертизу.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

За скоєне підозрюваному загрожує до семи років за ґратами

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в одному з сіл Корюківського району Чернігівської області поліцейські виявили три схрони з арсеналом різних видів зброї.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині поліцейські викрили чоловіка, який продавав гранати Ф-1.