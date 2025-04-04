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04 апреля 2025, 18:24

В Ровенской области продолжается декларирование оружия: как избежать уголовной ответственности

04 апреля 2025, 18:24
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фото: Национальная полиция
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За четыре месяца в полицию обратились 133 гражданина, чтобы задекларировать свое оружие, и один решил добровольно его сдать

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что жители региона задекларировали 17 единиц автоматического оружия, 3 нарезных винтовки, 92 гладкоствольных ружья, 1 пистолет и 3600 единиц боеприпасов.

Как известно, в соответствии с "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", вступившем в силу 25 ноября прошлого года, в стране продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.

Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:

  • письменное заявление;
  • копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);
  • выписка о месте жительства/регистрации;
  • фотография размером 3,5х4,5 см;
  • все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы.

В одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который продавал гранаты Ф-1.

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Ровенская область оружие Боеприпасы полиция декларирование оружия
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