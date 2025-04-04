В Ровенской области продолжается декларирование оружия: как избежать уголовной ответственности
За четыре месяца в полицию обратились 133 гражданина, чтобы задекларировать свое оружие, и один решил добровольно его сдать
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что жители региона задекларировали 17 единиц автоматического оружия, 3 нарезных винтовки, 92 гладкоствольных ружья, 1 пистолет и 3600 единиц боеприпасов.
Как известно, в соответствии с "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", вступившем в силу 25 ноября прошлого года, в стране продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.
Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:
- письменное заявление;
- копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);
- выписка о месте жительства/регистрации;
- фотография размером 3,5х4,5 см;
- все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.
Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы.
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