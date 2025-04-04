В Ровенской области продолжается декларирование оружия: как избежать уголовной ответственности

фото: Национальная полиция

За четыре месяца в полицию обратились 133 гражданина, чтобы задекларировать свое оружие, и один решил добровольно его сдать

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что жители региона задекларировали 17 единиц автоматического оружия, 3 нарезных винтовки, 92 гладкоствольных ружья, 1 пистолет и 3600 единиц боеприпасов.

Как известно, в соответствии с "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины", вступившем в силу 25 ноября прошлого года, в стране продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.

Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:

письменное заявление;

копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);

выписка о месте жительства/регистрации;

фотография размером 3,5х4,5 см;

все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.

Напомним, в Киевской области задержали мужчину, который сбывал боеприпасы.

В одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области полицейские разоблачили мужчину, который продавал гранаты Ф-1.