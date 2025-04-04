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04 квітня 2025, 13:41

Теракт у Дніпрі: загинув посадовець Юрій Федько

04 квітня 2025, 13:41
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фото: Політична партія "Пропозиція"
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Голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько, який постраждав унаслідок вибуху автомобіля сьогодні вранці, помер під час надання медичної допомоги

Про це повідомляє пресслужба політичної партії "Пропозиція", до якої належав Федько, передає RegioNews.

Зазначається, що поліція кваліфікувала цей випадок як терористичний акт і розпочала кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці розглядають три основні версії:

  • замовний злочин, організований російськими спецслужбами для дестабілізації ситуації в країні;
  • неприязні стосунки між потерпілим та ймовірним злочинцем;
  • мотиви, пов'язані з професійною діяльністю.

Юрій Федько: що відомо про посадовця

Юрій Федько народився у 1964 році у Жовтих Водах. У 1997-2015 роках був директором Придніпровського енергобудівного технікуму.

Політичну кар'єру Федько розпочав у партії "УКРОП" і був близький до нинішнього мера Дніпра Бориса Філатова. Деякий час був його помічником на громадських засадах.

З 2015 до 2021 року обіймав посаду голови Самарської районної ради у Дніпрі.

У 2020 році був обраний депутатом Дніпровської міськради від партії "Пропозиція".

У 2021-му призначений головою Лівобережної адміністрації Дніпра.

Нагадаємо, у п'ятницю вранці, 4 квітня, у Дніпрі вибухнула автівка, в якій перебував місцевий посадовець із дружиною. ЗМІ писали, що це очільник Лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрій Федько.

Вчора на ринку в Деснянському районі Києва стався вибух внаслідок підриву гранати в магазині. Загинули двоє чоловіків.

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теракт вибух поліція авто Дніпро Чиновник Юрій Федько
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