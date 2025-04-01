На Рівненщині мотоцикліст влетів у блокпост: 23-річний хлопець із переломом черепа в реанімації

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Жахлива ДТП трапилася в неділю ввечері, 30 березня, у селі Глинне Сарненського району. Мотоцикліста госпіталізували до лікарні у тяжкому стані

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 20:00 водій мотоцикла Loncin наїхав на бетонний блок на території мобільного блокпосту. За кермом незареєстрованого двоколісного транспортного засобу перебував 23-річний мешканець села Грабунь. Відомо, що хлопець був без шолома.

"Кермувальника із відкритою черепно-мозкової травмою, забоєм головного мозку, перелом тім'яної кістки госпіталізували в реанімаційне відділення", – йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у селі Привільне Дубенського району, що на Рівненщині, легковик зіткнувся з мінівеном. Внаслідок ДТП загинула пасажирка, обох водіїв ушпиталили до лікарні.