На Ровенщине мотоциклист влетел в блокпост: 23-летний парень с переломом черепа в реанимации
Жуткое ДТП произошло в воскресенье вечером, 30 марта, в селе Глинное Сарненского района. Мотоциклиста госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 20:00 водитель мотоцикла Loncin наехал на бетонный блок на территории мобильного блокпоста. За рулем незарегистрированного двухколесного транспортного средства находился 23-летний житель села Грабунь. Известно, что он был без шлема.
"Водителя с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, перелом теменной кости госпитализировали в реанимационное отделение", – говорится в сообщении.
В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в селе Привольное Ровенской области легковушка столкнулась с минивэном. В результате ДТП погибла пассажирка, обоих водителей госпитализировали в больницу.