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Жуткое ДТП произошло в воскресенье вечером, 30 марта, в селе Глинное Сарненского района. Мотоциклиста госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 20:00 водитель мотоцикла Loncin наехал на бетонный блок на территории мобильного блокпоста. За рулем незарегистрированного двухколесного транспортного средства находился 23-летний житель села Грабунь. Известно, что он был без шлема.

"Водителя с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, перелом теменной кости госпитализировали в реанимационное отделение", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Привольное Ровенской области легковушка столкнулась с минивэном. В результате ДТП погибла пассажирка, обоих водителей госпитализировали в больницу.