фото: ДСНС

ДТП сталася в ніч на 31 березня у Самарському районі Дніпра

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На вулиці Гаванській водій легковика "ВАЗ 2170" не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Водія затисло у понівеченому авто.

Рятувальники деблокували травмованого 30-річного чоловіка та передали медикам. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, 26 березня у Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легковиків. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє – травмовані.