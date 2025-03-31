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31 березня 2025, 04:12

У Дніпрі автівка влетіла у відбійник: рятувальники деблокували постраждалого

31 березня 2025, 04:12
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фото: ДСНС
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ДТП сталася в ніч на 31 березня у Самарському районі Дніпра

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На вулиці Гаванській водій легковика "ВАЗ 2170" не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Водія затисло у понівеченому авто.

Рятувальники деблокували травмованого 30-річного чоловіка та передали медикам. Постраждалого госпіталізували.

Нагадаємо, 26 березня у Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легковиків. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє – травмовані.

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Дніпро аварія ДТП відбійник постраждалий рятувальники
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