У Дніпрі автівка влетіла у відбійник: рятувальники деблокували постраждалого
ДТП сталася в ніч на 31 березня у Самарському районі Дніпра
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Гаванській водій легковика "ВАЗ 2170" не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Водія затисло у понівеченому авто.
Рятувальники деблокували травмованого 30-річного чоловіка та передали медикам. Постраждалого госпіталізували.
Нагадаємо, 26 березня у Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легковиків. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє – травмовані.
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
Освоєння Арктики та міжнародна політика: яку роль може відіграти Україна
31 березня 2025, 05:14За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10,5 тисяч росіян
31 березня 2025, 04:45На Рівненщині легковик зіткнувся з мінівеном: є жертва та постраждалі
31 березня 2025, 03:39На Волині браконьєри підстрелили єгеря та вбили його дружину
31 березня 2025, 03:03ЗСУ відбили штурм і знищили два танки росіян на Покровському напрямку
31 березня 2025, 02:37На Львівщині судитимуть чоловіка, який побив школяра
31 березня 2025, 01:52На Херсонщині партизани знищили російський комплекс РЕБ
31 березня 2025, 01:35У Києві та області 31 березня обмежать рух транспорту
31 березня 2025, 01:16Росіяни атакували дроном Херсон: що відомо
31 березня 2025, 00:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Всі блоги »