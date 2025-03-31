фото: поліція

ДТП сталася у Черкасах в неділю, 30 березня, близько 13:30 на вулиці Канівській

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Ford Focus виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з авто Range Rover. Від удару Ford Focus відкинуло в авто Mazda CX5.

У результаті аварії загинув 28-річний керманич першого легковика. 35-річний водій Range Rover отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Водій та пасажири третього Mazda від госпіталізації відмовилися.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, 26 березня у Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легковиків. Внаслідок ДТП дві людини загинули, ще троє – травмовані.