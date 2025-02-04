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04 лютого 2025, 14:06

Погрожував пістолетом: у Рівному раніше судимий чоловік пограбував квартиру

04 лютого 2025, 14:06
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фото: Національна поліція
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У Рівному чоловік вдерся до квартири та пограбував власницю, погрожуючи їй пістолетом. Правоохоронці затримали зловмисника

Про це повідомили у Поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 лютого близько першої ночі на спецлінію 102 звернулася 38-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що у її квартирі перебуває невідомий, а вона заховалася.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік вибив ногою скло балкону квартири, яка знаходиться на другому поверсі. Погрожуючи пістолетом та застосуванням фізичної сили, забрав у жінки понад 8000 гривень та зник.

Поліція розшукала зловмисника за місцем його проживання. Злодієм виявився 27-річний рівнянин, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення аналогічного злочину.

Під час проведення обшуку правоохоронці виявили та вилучили травматичний пістолет, викрадені кошти та одяг, в якому він перебував під час вчинення злочину.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, харків'янин пограбував пенсіонера, який знепритомнів через контузію.

Раніше ми повідомляли, що в Києві затримали чоловіка, який пограбував 18-річну студентку. Він вихопив у неї телефон прямо з рук на вулиці та втік.

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