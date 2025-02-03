10:59  03 лютого
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
07:05  03 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли FPV-дрони "Громило"
12:43  02 лютого
У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2025, 15:37

Харків'янин пограбував пенсіонера, який знепритомнів через контузію

03 лютого 2025, 15:37
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Небайдужі люди допомогли затримати зловмисника

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Це сталося восени 2024 року. Чоловік йшов по вулиці Харкова та побачив чоловіка похилого віку, який непритомний лежав на землі. Поблизу нікого не було, і зловмисник цим скористався: він забрав у пенсіонера з сумки телефон та втік. На щастя, чоловіка наздогнали небайдужі перехожі.

Сам потерпілий потім розповів, що в той день йому стало погано після тролейбуса, і він втратив свідомість. Він часто має погане самопочуття через контузію, яку отримав після російського удару по Північній Салтівці.

Грабіжник у суді повністю визнав свою провину. Суд призначив йому 6 років 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який пограбував 18-річну студентку. Він вихопив у неї телефон прямо з рук на вулиці та втік. Тепер він може провести до 10 років у тюрмі.

Також повідомлялося, що на Харківщині затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку. Він прийшов до неї додому нібито в гості до її онука. Але коли виявилося, що жінка вдома сама - він вдарив її по обличчю та вкрав ноутбук.

прокуратура суд Харків
На Одещині судитимуть чоловіка, який автівкою наїхав на дівчину і залишив без допомоги
03 лютого 2025, 14:38
У Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота
03 лютого 2025, 12:34
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
03 лютого 2025, 10:59
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка
03 лютого 2025, 16:14
На Дніпропетровщині двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тисяч у ексзаступника мера
03 лютого 2025, 16:11
Оновлення даних в ТЦК та видача фіктивної меддокументації: ще 11 фігурантів отримали підозри
03 лютого 2025, 15:40
У Рівному намагались підірвати відділення поліції
03 лютого 2025, 15:40
Україна повна сил, попри усі удари
03 лютого 2025, 15:30
У Києві судитимуть експосадовця через озеро на Подолі
03 лютого 2025, 15:27
У Тернополі ветерани можуть отримати гроші на розвиток бізнесу: що для цього потрібно
03 лютого 2025, 15:23
У Києві затримали наркодилерів у військовій формі
03 лютого 2025, 15:10
Намагалися продати "трофейну зброю": затримані 15 ділків, серед них – демобілізований військовий
03 лютого 2025, 15:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »