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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Це сталося восени 2024 року. Чоловік йшов по вулиці Харкова та побачив чоловіка похилого віку, який непритомний лежав на землі. Поблизу нікого не було, і зловмисник цим скористався: він забрав у пенсіонера з сумки телефон та втік. На щастя, чоловіка наздогнали небайдужі перехожі.

Сам потерпілий потім розповів, що в той день йому стало погано після тролейбуса, і він втратив свідомість. Він часто має погане самопочуття через контузію, яку отримав після російського удару по Північній Салтівці.

Грабіжник у суді повністю визнав свою провину. Суд призначив йому 6 років 8 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали чоловіка, який пограбував 18-річну студентку. Він вихопив у неї телефон прямо з рук на вулиці та втік. Тепер він може провести до 10 років у тюрмі.

Також повідомлялося, що на Харківщині затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку. Він прийшов до неї додому нібито в гості до її онука. Але коли виявилося, що жінка вдома сама - він вдарив її по обличчю та вкрав ноутбук.