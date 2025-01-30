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30 січня 2025, 15:36

У Києві чоловік пограбував студентку

30 січня 2025, 15:36
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Фото: Нацполіція
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Чоловіку загрожує 10 років ув'язнення

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці судитимуть чоловіка, який пограбував студентку. Це сталося на одній з вулиць Солом'янського району міста. Він вихопив телефон з рук 18-річної студентки та втік. Проте правоохоронці його затримали.

"На час слідства 44-річний мешканець Київщини перебував під вартою. Наступні 10 років він може провести за ґратами", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали чоловіка, який напав на ветерана. Зловмисник попросив у знайомого військового гроші, а на відмову відреагував агресивно: він вдарив ветерена. Захисник не міг відбитися, бо мав бойове поранення. Його знайомий цим скористався і вкрав телефон.

Також повідомлялося, що киянин обікрав підприємців прямо на ярмарку. Вони займалися вивантаженням товару, а чоловік тим часом викрав їхні речі прямо з салону автівок.

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