На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка

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Тіло мертвого чоловіка у річці виявили жителі села Жуків Бережанської громади. На місце поді приїжджали рятувальники. Поліція порушила кримінальне провадження

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZAXID.NET.

Тіло чоловіка знайшла у річці Східна Золота Липа, яка протікає через населений пункт.

"У неділю о 20:20 до ДСНС надійшло повідомлення щодо потопельника в річці. для підняття тіла на берег залучили працівників відділення чергової варти 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ "Служби спасунку”", – повідомив речник головного управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.

На місце також виїжджали працівники поліції. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 115 УК України (Убивство з приміткою нещасний випадок).

Як повідомлялось, в Рівному терористи намагались підірвати відділення поліції.