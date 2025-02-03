На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка
Тіло мертвого чоловіка у річці виявили жителі села Жуків Бережанської громади. На місце поді приїжджали рятувальники. Поліція порушила кримінальне провадження
Як передає RegioNews, про це повідомляє ZAXID.NET.
Тіло чоловіка знайшла у річці Східна Золота Липа, яка протікає через населений пункт.
"У неділю о 20:20 до ДСНС надійшло повідомлення щодо потопельника в річці. для підняття тіла на берег залучили працівників відділення чергової варти 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ "Служби спасунку”", – повідомив речник головного управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.
На місце також виїжджали працівники поліції. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 115 УК України (Убивство з приміткою нещасний випадок).
Як повідомлялось, в Рівному терористи намагались підірвати відділення поліції.