13:40  03 лютого
На парковці ТРЦ у Києві побилися 16 та 19-річна приятельки: поліція їх розшукала
10:59  03 лютого
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
16:11  03 лютого
На Дніпропетровщині двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тисяч у ексзаступника мера
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2025, 16:14

На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка

03 лютого 2025, 16:14
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Тіло мертвого чоловіка у річці виявили жителі села Жуків Бережанської громади. На місце поді приїжджали рятувальники. Поліція порушила кримінальне провадження

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZAXID.NET.

Тіло чоловіка знайшла у річці Східна Золота Липа, яка протікає через населений пункт.

"У неділю о 20:20 до ДСНС надійшло повідомлення щодо потопельника в річці. для підняття тіла на берег залучили працівників відділення чергової варти 7 ДПРЧ 2 ДПРЗ "Служби спасунку”", – повідомив речник головного управління ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін.

На місце також виїжджали працівники поліції. Вони відкрили кримінальне провадження за ч. 115 УК України (Убивство з приміткою нещасний випадок).

Як повідомлялось, в Рівному терористи намагались підірвати відділення поліції.

Тернопільська область утопленники ДСНС смерть чоловік поліція
На Тернопільщині шахраї привласнили гроші жінки під видом виплат допомоги
03 лютого 2025, 11:39
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
03 лютого 2025, 10:59
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
03 лютого 2025, 18:11
Радів обстрілам українських міст та погрожував патріотам: житель Куп'янська виявився фанатом РФ
03 лютого 2025, 18:05
Мера Ірпеня Маркушина помістили під домашній арешт
03 лютого 2025, 17:54
Через справу про розлучення: на Житомирщині чоловік погрожував адвокату розправою та вимагав гроші
03 лютого 2025, 17:54
У Житомирі сталася подвійна ДТП: постраждали три жінки
03 лютого 2025, 17:26
На Закарпатті двоє чоловіків намагалися виїхати за кордон за підробленими документами
03 лютого 2025, 17:04
На Волині викрита ще одна схема переправлення "ухилянтів" за кордон
03 лютого 2025, 16:44
У Києві внаслідок пожежі в кіоску загинули дві людини
03 лютого 2025, 16:41
У бою загинув 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов
03 лютого 2025, 16:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »